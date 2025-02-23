Росія вночі запустила по Україні рекордну кількість дронів: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 23 лютого російські війська атакували Україну 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Підтверджено збиття 138-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

119 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіло у напрямку Білорусі, один – в росію.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, 22 лютого близько 22:40 російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Є загиблий та постраждалі.

Також росіяни атакували Київ: пошкоджені будинки, виникла пожежа.

Внаслідок аатки БпЛА в Одеському районі загорівся будинок, постраждали три людини.