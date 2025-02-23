Россия ночью запустила по Украине рекордное количество дронов: как отработала ПВО
В ночь на 23 февраля российские войска атаковали Украину 267 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Крыма
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Подтверждено сбитие 138-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.
119 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий), три из них улетели в направлении Беларуси, один – в россию.
В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровщина, Одесщина, Полтавщина, Киевщина и Запорожье.
Напомним, 22 февраля около 22:40 российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Есть погибший и пострадавшие.
Также россияне атаковали Киев: повреждены дома, возник пожар.
В результате аатки БпЛА в Одесском районе загорелся дом, пострадали три человека.