Россия ночью запустила по Украине рекордное количество дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 23 февраля российские войска атаковали Украину 267 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Крыма

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подтверждено сбитие 138-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

119 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий), три из них улетели в направлении Беларуси, один – в россию.

В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровщина, Одесщина, Полтавщина, Киевщина и Запорожье.

Напомним, 22 февраля около 22:40 российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Есть погибший и пострадавшие.

Также россияне атаковали Киев: повреждены дома, возник пожар.

В результате аатки БпЛА в Одесском районе загорелся дом, пострадали три человека.