Росіяни атакували дронами Одеський район: загорівся будинок, є постраждалі
У суботу, 22 лютого, пізно ввечері російські війська атакували ударними безпілотниками Одеський район
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
Внаслідок удару сталося загоряння приватного будинку. Постраждали три людини.
Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби.
Нагадаємо, 22 лютого близько 22:40 російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Є загиблий та постраждалі.
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