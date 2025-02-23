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23 лютого 2025, 00:41

Ракетний удар по Кривому Рогу: пошкоджений об'єкт інфраструктури, є загиблий та постраждалі

23 лютого 2025, 00:41
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У суботу, 22 лютого, близько 22:40 російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Внаслідок удару понівечений інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа.

У лікарні помер постраждалий чоловік. Госпіталізована 30-річна жінка – вона у важкому стані.

Ще одна потерпіла, якій 31 рік, лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, 22 лютого росіяни скинули сім бомб "ФАБ-250" на Костянтинівку. Загинули дві людини.

Кривий Ріг ракетний удар війна обстріли загиблий постраждалі інфраструктура
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