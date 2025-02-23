Ракетний удар по Кривому Рогу: пошкоджений об'єкт інфраструктури, є загиблий та постраждалі
У суботу, 22 лютого, близько 22:40 російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Внаслідок удару понівечений інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа.
У лікарні помер постраждалий чоловік. Госпіталізована 30-річна жінка – вона у важкому стані.
Ще одна потерпіла, якій 31 рік, лікуватиметься амбулаторно.
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