В партии Порошенко призвали Зеленского не баллотироваться на предстоящих выборах после критики Трампа

фото: Офис Президента Украины

Народный депутат Украины (Европейская солидарность) Алексей Гончаренко считает, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не должен баллотироваться на предстоящих выборах

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в своем Телеграмме.

По мнению Гончаренко, Владимир Зеленский должен сказать, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства, чтобы США больше не повторяли тезисы о выборах.

Как известно, 18 февраля президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил о требовании выборов в Украине и низком рейтинге Владимира Зеленского. Также он назвал Зеленского "диктатором".

Напомним, Трамп заявил, что Зеленский хочет денег и ничего не сделал для завершения войны.