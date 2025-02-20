В партии Порошенко призвали Зеленского не баллотироваться на предстоящих выборах после критики Трампа
Народный депутат Украины (Европейская солидарность) Алексей Гончаренко считает, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не должен баллотироваться на предстоящих выборах
Как передает RegioNews, об этом он сообщил в своем Телеграмме.
По мнению Гончаренко, Владимир Зеленский должен сказать, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства, чтобы США больше не повторяли тезисы о выборах.
Как известно, 18 февраля президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил о требовании выборов в Украине и низком рейтинге Владимира Зеленского. Также он назвал Зеленского "диктатором".
Напомним, Трамп заявил, что Зеленский хочет денег и ничего не сделал для завершения войны.
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