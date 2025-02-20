Зеленський змінив начальника міської військової адміністрації на Донеччині
Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Панкова начальником Дружківської МВА Краматорського району Донецької області
Як передає RegioNews, відповідне розпорядження №9/2025-pп було оприлюднено на сайті глави держави.
"Призначити Панкова Андрія Вікторовича начальником Дружківської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Іншим розпорядженням №7/2025-pп Володимир Зеленський звільнив Панкова з посади голови Краматорської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою.
Андрій Вікторович Панков народився 1974 року у м. Краматорськ. Навчався у Донбаській державній машинобудівній академії та Міжнародному науково-технічному університеті. Протягом 1997-2001 років працював економістом відділу активно-пасивних операцій, начальником відділу неторговельних операцій, начальник управління Краматорської філії КБ "Приватбанк". Очолював Краматорську районну державну (військову) адміністрацію (з 5 березня 2021 року), обіймав посаду мера Краматорська (з листопада 2015 року по 18 листопада 2020 року).
Нагадаємо, росіяни за добу вбили трьох та поранили 10 жителів Донеччини.