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20 лютого 2025, 12:17

Зеленський змінив начальника міської військової адміністрації на Донеччині

20 лютого 2025, 12:17
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фото: ілюстративне
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Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Панкова начальником Дружківської МВА Краматорського району Донецької області

Як передає RegioNews, відповідне розпорядження №9/2025-pп було оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Панкова Андрія Вікторовича начальником Дружківської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Іншим розпорядженням №7/2025-pп Володимир Зеленський звільнив Панкова з посади голови Краматорської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою.

Андрій Вікторович Панков народився 1974 року у м. Краматорськ. Навчався у Донбаській державній машинобудівній академії та Міжнародному науково-технічному університеті. Протягом 1997-2001 років працював економістом відділу активно-пасивних операцій, начальником відділу неторговельних операцій, начальник управління Краматорської філії КБ "Приватбанк". Очолював Краматорську районну державну (військову) адміністрацію (з 5 березня 2021 року), обіймав посаду мера Краматорська (з листопада 2015 року по 18 листопада 2020 року).

Нагадаємо, росіяни за добу вбили трьох та поранили 10 жителів Донеччини.

Донецька область Дружківка Зеленський Володимир Краматорськ
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