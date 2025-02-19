Фото: НАБУ

У НАБУ розслідують корупційні схеми в оборонній сфері. Правоохоронці наголошують, що це важливо для безпеки країни

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці підкреслили, що під час війни прозорість у використанні коштів оборонного сектору - це важливо для безпеки країни. За 2024 рік статистика розслідувань у сфері оборони така:

76 проваджень у роботі;

орієнтовна сума збитків - 15,3 мільярда гривень;

7 справ стосовно 15 осіб скеровано до суду.

"Корупція в оборонці — це злочин проти армії, який під час війни ставить під загрозу існування держави", - підкреслили в НАБУ.

Слід зазначити, що правоохоронці викрили масштабну схему на оборонці. Йдеться про розробку неефективної системи управління ЗСУ "Дзвін". В результаті підозри отримали ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, ексначальник військ зв'язку ЗСУ, ексначальник Управління розвитку автоматизації Генштабу, директор компанії-виконавця контракту.