13:17  19 февраля
Полиция проводит обыски в "Киевавтодоре", - КГГА
07:20  19 февраля
В Харькове начали проверку в отношении полицейской из-за драки в отеле
17:52  18 февраля
Стало известно, кого могут снять с военного учета в 2025 году
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2025, 18:20

Сколько украли на оборонке: в НАБУ показали статистику расследований за год

19 февраля 2025, 18:20
Читайте також українською мовою
Фото: НАБУ
Читайте також
українською мовою

В НАБУ расследуют коррупционные схемы в оборонной сфере. Правоохранители отмечают, что это важно для безопасности страны

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Правоохранители подчеркнули, что во время войны прозрачность в использовании средств оборонного сектора – это важно для безопасности страны. За 2024 год статистика расследований в сфере обороны такова:

  • 76 производств в работе;
  • ориентировочная сумма убытков – 15,3 миллиарда гривен;
  • 7 дел в отношении 15 человек направлены в суд.

"Коррупция в оборонке - это преступление против армии, которое во время войны ставит под угрозу существование государства", - подчеркнули в НАБУ.

Следует отметить, что правоохранители разоблачили масштабную схему на защитнике. Речь идет о разработке неэффективной системы управления ВСУ "Колокол". В результате подозрения получили эксзамначальника Генштаба ВСУ, эксначальник войск связи ВСУ, эксначальник Управления развития автоматизации Генштаба, директор компании-исполнителя контракта.

НАБУ коррупционная схема
НАБУ объявило в розыск эксдепутата Киевского горсовета Комарницкого
10 февраля 2025, 14:55
НАБУ проводит обыски у бизнесмена, которого называют "смотрящим" за Киевом, - СМИ
06 февраля 2025, 12:54
НАБУ разоблачили схему топ-чиновника, разбогатевшего на незаконных нефтепродуктах
03 февраля 2025, 20:13
Все новости »
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
В ТЦК заявили, что семья военного останется без денег, если тот добровольно сдался в плен
19 февраля 2025, 19:48
Как поддержать силу духа для продолжения борьбы
19 февраля 2025, 19:47
Держали в заложниках и жестоко пытали: вынесли приговор россиянам, которые издевались над украинцами.
19 февраля 2025, 19:35
Российская армия ударила артиллерией и дронами по Днепропетровщине, ранена девушка
19 февраля 2025, 19:31
Не понимаем логики: Франция вступилась за Зеленского и Украину после заявлений Трампа
19 февраля 2025, 19:24
В Черновцах школьник продает картинки и передает деньги на ВСУ
19 февраля 2025, 19:15
Требовала 4500 долларов за увольнение со службы: в Одессе задержали врача частной клиники
19 февраля 2025, 19:12
Стало известно, сколько детей остается в зоне активных боевых действий в Донецкой области
19 февраля 2025, 18:56
Пытался попасть на службу в ВСУ: будут судить херсонца, работавшего на оккупантов
19 февраля 2025, 18:54
Польша выгоняет из страны мужчин-украинцев: что известно
19 февраля 2025, 18:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Лана Зеркаль
Сергей Фурса
Алексей Голобуцкий
Все блоги »