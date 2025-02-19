Фото: НАБУ

В НАБУ расследуют коррупционные схемы в оборонной сфере. Правоохранители отмечают, что это важно для безопасности страны

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Правоохранители подчеркнули, что во время войны прозрачность в использовании средств оборонного сектора – это важно для безопасности страны. За 2024 год статистика расследований в сфере обороны такова:

76 производств в работе;

ориентировочная сумма убытков – 15,3 миллиарда гривен;

7 дел в отношении 15 человек направлены в суд.

"Коррупция в оборонке - это преступление против армии, которое во время войны ставит под угрозу существование государства", - подчеркнули в НАБУ.

Следует отметить, что правоохранители разоблачили масштабную схему на защитнике. Речь идет о разработке неэффективной системы управления ВСУ "Колокол". В результате подозрения получили эксзамначальника Генштаба ВСУ, эксначальник войск связи ВСУ, эксначальник Управления развития автоматизации Генштаба, директор компании-исполнителя контракта.