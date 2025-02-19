Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії у війні: інформація на 19 лютого
Загальні бойові втрати російських військ в Україні за час повномасштабної війни на 19 лютого 2025 року становлять приблизно 862 390 осіб
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Зокрема, протягом минулої доби українські військові ліквідували 1300 російських загарбників.
Також повідомляється про втрати бойової техніки ворога: 19 танків, 23 бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, 175 безпілотників, 146 автомобілів та 4 засоби ППО.
Нагадаємо, Сили оборони виявили та знищили новітній російський зенітний ракетний комплекс С-350 "Витязь". Ціль уразили на Донеччині.
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