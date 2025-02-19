Прикордонники показали, як уразили позиції окупантів на Сумщині
Бійці "Сталевого кордону" виявили на Сумському напрямку ворожі позиції з автоматичним станковим гранатометом, зброєю та особовим складом
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Оператори БпЛА миттєво відпрацювали по цілях, завдавши точних ударів FPV-дронами. В результаті знищені ворожі вогневі точки та ліквідовані кілька окупантів.
Нагадаємо, українській військові на Новопавлівському напрямку ракетою з ПТРК Javelin знищили ворожий танк Т-90.
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