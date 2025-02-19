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На думку військового експерта, потрібно порушувати тему миротворчих місій. Проте такі місії готуються дуже довго

Про це полковник запасу, учасник миротворчих місій, військовий експерт Сергій Грабський розповів в інтерв’ю Українському радіо, передає RegioNews.

За словами Сергія Грабського, зараз говорити про іноземні війська в Україні дуже рано. Він підкреслив, що зараз говориться лише про бажання, "не узгоджуючи ці питання з іншою стороною". На думку експерта, тут все одно потрібно рішення від всіх сторін конфлікту.

"Питання: чи була Росія взагалі присутня на Мюнхенській конференції? Чи висловила вона бодай потенційну згоду з тим, щоб якісь миротворці - не обовʼязково європейські - будуть розгорнуті відомо де?", - каже експерт.

Він також зазначив, що порушувати питання миротворців потрібно. При цьому полковник запасу зауважив, що підготовка миротворчої операції загалом триває досить довго - від пів року до року.

"Тому вже сьогодні треба розуміти, на які параметри, угоди будуть згодні сторони і країни, які будуть відправляти свої миротворчі підрозділи. На що ми можемо розраховувати, а на що – ні", - пояснив експерт.

Він також додав, що розмови про миротворців "демобілізують" українців. Бо ми зараз можемо подумати, що хтось прийде і все вирішить, але такого не буде. Адже насправді воювати маємо ми, бо це наша країна.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли, що Європа може відправити в Україну до 30 тисяч військових. За даними журналістів, партнери розробляють стратегію щодо відправки військ в Україну в межах угоди про припинення вогню. Команда президента США Трампа не виключає перспективи підтримки європейських сил.