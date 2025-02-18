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18 лютого 2025, 17:52

Стало відомо, кого можуть зняти з військового обліку в 2025 році

18 лютого 2025, 17:52
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фото: ілюстративне
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У нашій країні дотримання правил військового обліку є обов'язковим. Однак існують конкретні випадки, коли громадян можуть зняти з обліку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграф.

Станом на початок 2025 року законодавство визначає чіткий перелік випадків, коли військовозобов’язаного можуть зняти з обліку:

  • зміна місця проживання – якщо особа переїжджає у регіон, який не входить у юрисдикцію поточного ТЦК. Водночас під час воєнного стану зміна місця проживання можлива лише за дозволом ТЦК;
  • навчання у військовому закладі – вступ до фахових військових училищ або вищих військових навчальних закладів передбачає взяття на облік саме у цих установах;
  • відбування покарання – якщо особа засуджена до позбавлення волі або до неї застосовані примусові заходи медичного характеру;
  • зарахування до військового оперативного резерву – зазвичай це стосується колишніх військових, учасників АТО та ООС;
  • рішення Міноборони або СБУ – у виняткових випадках військовозобов’язаного можуть зняти з обліку за спеціальним рішенням відповідних органів.

Для зняття з обліку, військовозобов’язаний повинен особисто звернутися до ТЦК, де він перебуває на обліку, та подати заяву. Також необхідно оновити дані та пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

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