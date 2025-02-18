Стало известно, кого могут снять с военного учета в 2025 году

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В нашей стране соблюдение правил военного учета обязательно. Однако существуют конкретные случаи, когда граждан могут снять с учета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграф.

На начало 2025 года законодательство определяет четкий перечень случаев, когда военнообязанного могут снять с учета:

смена места жительства – если лицо переезжает в регион, не входящий в юрисдикцию текущего ТЦК. В то же время во время военного положения смена места жительства возможна только с разрешением ТЦК;

обучение в военном заведении – поступление в профессиональные военные училища или высшие военные учебные заведения предусматривает взятие на учет именно в этих учреждениях;

отбывание наказания – если лицо приговорено к лишению свободы или к нему применены принудительные меры медицинского характера;

зачисление в военный оперативный резерв – обычно это касается бывших военных, участников АТО и ООС;

решение Минобороны или СБУ – в исключительных случаях военнообязанного могут снять с учета по специальному решению соответствующих органов.

Для снятия с учета военнообязанный должен лично обратиться в ТЦК, где он состоит на учете, и подать заявление. Также необходимо обновить данные и пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

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