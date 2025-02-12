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12 лютого 2025, 20:20

В Україні збільшать доплати вчителям: у МОН пояснили, коли та на скільки

12 лютого 2025, 20:20
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Міністр освіти України зазначив, що вчителі сьогодні заробляють недостатньо. Тому вже цьогоріч очікуються нові надбавки для фахівців зі сфери освіти

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

За словами міністра освіти Андрія Сташківа, з 1 вересня 2025 року в Україні доплату вчителям збільшать вдвічі до 2 600 гривень. Тобто, на руки вчителю видаватимуть мінімум 2 000 гривень. Якщо вчитель працює більше, то ця надбавка теж зростатиме.

Наразі в Україні середня зарплата вчителя становить 13 тисяч гривень. На думку очільника МОН, це недостатньо. На це ж збільшення виплати з бюджету виділили 12 мільярдів гривень.

"Порядок виплати цієї надбавки передбачає, що мінімум буде нараховано 1300 грн, тобто на руки буде отримано вчителем 1000 гривень. І це не залежить від того, яке в нього навантаження. Але якщо вчитель працює більше, ніж на ставку, то, звичайно, що ця доплата буде збільшуватися, і буде збільшуватися пропорційно. Тобто якщо вчитель працює на 1,5 ставки, на руки буде отримувати 1500 гривень", - пояснив Сташків.

При цьому міністр додав, що ще потрібно буде проаналізувати кількість вчителів, які будуть працювати з 1 вересня.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про зростання зарплат в деяких галузях. Зазначалося, що в Україні на 6% зросла зарплата в сфері "Топ-менеджменту і керівництва вищої ланки" - до 47,5 тисячі гривень. Також на 4% зросла заробітна плата в сфері "Краса, фітнес і спорт" - до 25 тисяч гривень в середньому. Крім того, у галузі "Страхування" зросли зарплати на 4% - до 26 тисяч гривень в середньому.

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