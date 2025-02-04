Зеленський анонсував підвищення пенсій: коли це станеться

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За місяць в Україні відбудеться індексація пенсій. Підвищення пенсійних виплат розпочнеться з 1 березня 2025 року

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у сьогоднішньому вечірньому відеозверненні, передає RegioNews.

Він наголосив, що влада працює над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки населення, які ефективні.

"І це буде – я дав відповідні доручення уряду. Важливо: уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня", — повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у соціальних мережах зловмисники розповсюджують фейкові повідомлення нібито про нові правила нарахування пенсій. Шахраї видають себе за працівників ПФУ, та пропонують заповнити "офіційну анкету" на фейкових сайтах. У поліції закликали українців не довіряти підозрілим повідомленням в інтернеті.