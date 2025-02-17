В Україні застосували аварійні відключення: хто залишився без світла

фото: Укренерго

У понеділок вранці, 17 лютого, по всій Україні запровадили аварійні відключення електроенергії для промисловості та бізнесу

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Причиною посилення заходів обмеження стали наслідки російських атак на енергооб’єкти України.

"Першочергово — відключаються промислові споживачі та бізнес", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).

Нагадаємо, раніше у Києві, Київській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення електроенергії.