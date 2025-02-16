"Зміцнить енергетичну безпеку": Зеленський заявив про важливість добудови Хмельницької АЕС

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Добудова Хмельницької атомної електростанції зміцнить енергетичну безпеку не лише України, а й інших країн Європи

Як передає RegioNews, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на 61-й Мюнхенській конференції з безпеки.

За словами Зеленського, зараз українські спеціалісти готують проєкт розширення Хмельницької АЕС із залученням американського бізнесу, зокрема компанії Westinghouse.

Буквально за день до Мюнхена я був на станції. Цей проєкт посилить енергетичну безпеку не лише України, а й всього європейського регіону

Президент зазначив, що в умовах постійних російських атак на енергетичний сектор ядерна енергетика відіграє ключову роль у забезпеченні життєздатності країни.

Він також додав, що ядерна енергетика була однією з тем, які обговорювалися під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Зеленський виступив на другому дні Мюнхенської конференції і згадав про членство України в НАТО та угоди з РФ.