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16 лютого 2025, 11:09

"Зміцнить енергетичну безпеку": Зеленський заявив про важливість добудови Хмельницької АЕС

16 лютого 2025, 11:09
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фото: vikna.tv
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Добудова Хмельницької атомної електростанції зміцнить енергетичну безпеку не лише України, а й інших країн Європи

Як передає RegioNews, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на 61-й Мюнхенській конференції з безпеки.

За словами Зеленського, зараз українські спеціалісти готують проєкт розширення Хмельницької АЕС із залученням американського бізнесу, зокрема компанії Westinghouse.

Буквально за день до Мюнхена я був на станції. Цей проєкт посилить енергетичну безпеку не лише України, а й всього європейського регіону

Президент зазначив, що в умовах постійних російських атак на енергетичний сектор ядерна енергетика відіграє ключову роль у забезпеченні життєздатності країни.

Він також додав, що ядерна енергетика була однією з тем, які обговорювалися під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Зеленський виступив на другому дні Мюнхенської конференції і згадав про членство України в НАТО та угоди з РФ.

станція Мюнхенська конференція енергетика Зеленський Володимир Хмельницька АЕС
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