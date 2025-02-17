Укрэнерго: аварийные отключения света отменены

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Примененные утром 17 февраля аварийные отключения уже отменили. В настоящее время продолжается процесс заживления обесточенных потребителей

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что потребление электроэнергии выросло из-за похолодания.

"Для сбалансирования энергосистемы – сегодня утром в отдельных регионах были применены аварийные отключения электроэнергии. Первоначально отключались промышленные потребители (там, где это возможно)", – уточнили в Укрэнерго.

Пока ограничения не применяются. В ближайшее время все обесточенные потребители будут заживлены.

Энергетики просят украинцев потреблять электроэнергию бережливо в период с 06:00 до 22:00.

Напомним, в понедельник утром, 17 февраля, в Украине были введены аварийные отключения электроэнергии для промышленности и бизнеса.