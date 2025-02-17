Укрэнерго: аварийные отключения света отменены
Примененные утром 17 февраля аварийные отключения уже отменили. В настоящее время продолжается процесс заживления обесточенных потребителей
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
Отмечается, что потребление электроэнергии выросло из-за похолодания.
"Для сбалансирования энергосистемы – сегодня утром в отдельных регионах были применены аварийные отключения электроэнергии. Первоначально отключались промышленные потребители (там, где это возможно)", – уточнили в Укрэнерго.
Пока ограничения не применяются. В ближайшее время все обесточенные потребители будут заживлены.
Энергетики просят украинцев потреблять электроэнергию бережливо в период с 06:00 до 22:00.
Напомним, в понедельник утром, 17 февраля, в Украине были введены аварийные отключения электроэнергии для промышленности и бизнеса.