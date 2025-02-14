Украину засыплет снегом: прогноз погоды на выходные

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Украину в эти выходные - 15-16 февраля засыплет снегом. Синоптики предупреждают, что снегопады могут осложнить движение транспорта

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В Украине в субботу, 15 февраля, ожидаются сложные погодные условия. В большинстве областей прогнозируют снегопады, которые могут привести к образованию снежного покрова 3-10 см.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -8° до +1° в зависимости от региона.

Холоднее всего будет в западных и северных областях – от -3° до -8°, в Карпатах до -13°. В Крыму и Приазовье – теплее до +7°.

В Киеве ночью прогнозируется умеренный снег, днем возможны слабые осадки. На дорогах ожидается гололедица. Температура – от -4° до -6° в течение суток.

В воскресенье, 16 февраля, температура ночью будет опускаться до -12...-13°C, а днем останется ниже нуля.

На востоке (Харьков, Луганск, Донецк) днем -7...-3°C, ночью до -12°C. В центральных областях (Киев, Винница, Полтава) днем -7...-3°C, ночью до -13°C.

На западе (Львов, Черновцы, Ивано-Франковск) днем и ночью -6...-3°C, ночью местами до -12°C. На юге (Одесса, Херсон, Николаев) днем -3...+1°C, ночью до -7°C.

Синоптики предупреждают, что снегопады могут осложнить движение транспорта. Водителям советуют соблюдать осторожность и учитывать погодные условия во время поездок.

Напомним, ранее синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что температура воздуха в ближайшее время будет прыгать. До конца месяца по крайней мере, по предварительным прогнозам, будет доминировать холодная погода.