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13 лютого 2025, 07:19

Трамп вважає малоймовірним членство України в НАТО

13 лютого 2025, 07:19
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фото з відкритих джерел
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Президент США Дональд Трамп вважає малоймовірним та непрактичним членство України в Північноатлантичному альянсі

Про це повідомляє кореспондентка CBS News Дженніфер Джейкобс, передає RegioNews.

Під час прес-конференції в Овальному кабінеті на запитання про зняття питання членства України в НАТО з порядку денного, глава Білого дому відповів, що "він не проти" та "не думає, що це практично".

Водночас, він зазначив, що США продовжать надавати допомогу Україні, "але ми хочемо, щоб вона була безпечною".

У свою чергу Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist заявив, що якщо Україна не буде в НАТО, "це означає, що Україна буде будувати НАТО на своїй території".

"Нам потрібна армія, така ж численна, як у росіян сьогодні. А для всього цього нам потрібна зброя і гроші. І ми будемо просити про це у США", – сказав президент.

Як відомо, 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою.

Він також заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

Нагадаємо, Президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели телефонну розмову увечері, 12 лютого. Президент заявив, що визначаються перші кроки для зупинення російської агресії.

Перед дзвінком до Зеленського Трамп провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

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