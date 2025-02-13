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13 февраля 2025, 09:36

Трамп сделал заявление об уступках и обмене территориями Украины

13 февраля 2025, 09:36
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фото: иллюстративное
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Президент США Дональд Трам сделал несколько громких заявлений по Украине. В частности, он выразил свое мнение об уступках Зеленским территориям или обмене территориями.

Список заявлений американского лидера опубликовал в Фейсбуке журналист Остап Ярыш, передает RegioNews.

Когда Трампа спросили, поддержал ли он уступки Зеленским территориям или обмен территориями, то глава США заявил, что "ему придется сделать то, что он должен сделать".

Его рейтинги в опросах не слишком высоки. Мягко говоря. У него есть страна, ее опустошили и атаковали. И он имеет армию - на самом деле, очень отважную. Несмотря на то что мы дали ему, на мой взгляд, 350 миллиардов долларов, это реальная цифра. Вы не слышите этого числа. А Европа дала, на мой взгляд, 100 миллиардов долларов, и они сделали это в форме ссуды

Также Трамп добавил, что министр финансов США прибыл в Украину, чтобы подготовить документ, позволяющий США вернуть потраченные на Украину деньги.

Мы обезопасим наши деньги. У них есть редкоземельные металлы, у них есть нефть и газ, и у них много других вещей, и мы просим безопасность для наших денег. Украина на это согласилась

Напомним, европейские лидеры заявили, что хотят быть за столом переговоров о прекращении войны России против Украины.

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