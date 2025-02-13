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13 лютого 2025, 07:32

У Чорному та Азовському морі немає російських кораблів

13 лютого 2025, 07:32
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фото з відкритих джерел
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У Чорному та Азовському морях російські бойові кораблі відсутні. Водночас ворожі кораблі фіксують в Середземному морі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Зазначається, що в Середземному морі перебувають 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна; до Азовського моря – 4 судна.

Нагадаємо, платформа Svidok.org відкрила безкоштовну гарячу лінію, де кожен може залишити свідчення про екологічні злочини Росії.

Раніше ми повідомляли, що літак Повітряних сил Сполучених Штатів Америки вперше за кілька років пролетів над Чорним морем. Він збирав розвідувальні дані про російські війська у тимчасово окупованому Криму.

Чорне море Азовське море кораблі Калібр РФ війна
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