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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
13 лютого 2025, 00:05

Жорсткі вимоги та пошук компромісу: переговорний процес запущено

13 лютого 2025, 00:05
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Переговори стартували
Переговори стартували
ілюстративне фото: з відкритих джерел
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на русском языке

1. Від сьогодні є приблизно до трьох місяців за які стане зрозуміло, чи буде цей раунд переговорів результативним.

2. Багато хто пише: Трамп першим набрав, значить Путін виграв. Це ідіотизм. Стиль переговорів Трампа з Путіним, як мінімум, дворівнений: на верхньому він тепло відгукується персонально про Путіна. На нижчому – жорстко попереджає про економічні удари.

3. Зараз все залежить від того, які вимоги сторони викладуть на стіл. Спочатку вони будуть жорсткими, потім будуть помʼякшуватися. А далі або буде консенсус або ні. Поки відповіді на це питання не існує в принципі.

Але, на жаль, зараз зʼявиться маса чуток та інсинуацій. Тому, зберігайте здоровий глузд. Адже вже зараз, десятки експертів розповсюджують зраду на тій підставі, що розмову Трампа з Путіним була довшою ніж Трампа з Зеленським. І це лише початок.

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