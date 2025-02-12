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12 лютого 2025, 16:25

Зленський прогнозує швидку смерть Путіна

12 лютого 2025, 16:25
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фото: ілюстративне
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Російський диктатор Путін скоро помре. Так вважає Президент України Володимир Зеленський

Як передає RegioNews, про це йдеться у статті The Economist.

За словами Зеленського, США не можна залишати з РФ наодинці, тому що Путін обдурить американців та надасть маніпулятивну інформацію.

Ключові тези зі статті:

  • Зеленський нічого не знає про контакти США та Росії: всю інформацію він, як і решта, отримує з преси.
  • Україна боїться, що угоду між США та РФ буде укладено без Зеленського.
  • Зеленський незабаром зустрінеться з віце-президентом США Джей Ді Венсом, який казав: "Мені байдуже, що станеться з Україною".
  • Зеленський досі не розуміє справжніх бачень команди Трампа.
  • Зеленський стурбований деякими сигналами Заходу і вважає, що від неагресора України хочуть надто багато: "Сісти за стіл із убивцею Путіним – це вже достатній компроміс".
  • Проблема, мабуть, у тому, що Америка та Європа не можуть або не хочуть брати на себе обов'язки, які просить Зеленський.

Раніше стало відомо, скільки далекобійних ракет і дронів виготовить Україна в 2025 році.

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