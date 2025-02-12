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12 лютого 2025, 23:10

Росіяни демонізували ТЦК: У Сухопутніх Силах України заявили, що конфліктів українців з ТЦК насправді не так багато

12 лютого 2025, 23:10
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Фото: YouTube
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Полковний Тарас Дзюба підкреслив, що більшість провокативних відео в мережі по ТЦК публікують канали з "білоруською та російською пропискою". Це ІПСО ворога

Про це головний спеціаліст Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Тарас Дзюба розповів в інтерв'ю Укрінформу, передає RegioNews.

Росія проводить інформаційно-психологічну операцію (ІПСО), щоб зірвати в Україні мобілізацію. На думку Тараса Дзюби, певною мірою росіяни досягли успіху в "демонізувані" образу ТЦК.

За словами головного спеціаліста Управління комунікацій Командування Сухопутних військ, в Україні найвищий рівень довіри до ЗСУ. При цьому найнижчий - до ТЦК, які теж є в складі ЗСУ. Також Дзюба заявив, що насправді конфліктних ситуацій не так багато.

"Згідно з реальною статистикою, щодня представники територіальних центрів комплектування оповіщають близько 10 тисяч людей. А конфліктних ситуацій за їхньою участю, які можуть представляти інтерес для органів правосуддя, виникає лише від двох до п'яти! Де-факто маємо далеко не критичну обстановку. Але ж інформаційне масштабування, що підтримується агресором, робить свою справу", - зазначив він.

Тарас Дзюба також додав, що 75% всіх каналів мережі, які публікують провокативні відео по ТЦК, мають "російську та білоруську прописку".

Слід зазначити, що з початку 2025 року сталось вже дев'ять терактів, націлених на ТЦК та поліцію. Про це говорив очільник Нацполіції Іван Вигівський. За його словами, це робота російських спецслужб: росіяни хочуть дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві й стимулювати негативне ставлення до захисників та правоохоронців.

Він також додавав, що спецслужби РФ часто вербують підлітків або осіб з низькою соціальною відповідальністю.

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