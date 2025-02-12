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12 февраля 2025, 20:20

В Украине увеличат доплаты учителям: в МОН объяснили, когда и на сколько

12 февраля 2025, 20:20
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Министр образования Украины отметил, что учителя сегодня зарабатывают недостаточно. Поэтому уже в этом году ожидаются новые надбавки для специалистов в сфере образования.

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

По словам министра образования Андрея Сташкива, с 1 сентября 2025 года в Украине доплату учителям увеличат вдвое до 2600 гривен. То есть, на руки учителю будут выдавать минимум 2000 гривен. Если учитель работает больше, то эта надбавка тоже будет расти.

В настоящее время в Украине средняя зарплата учителя составляет 13 тысяч гривен. По мнению главы МОН, это недостаточно. На это увеличение выплаты из бюджета выделили 12 миллиардов гривен.

"Порядок выплаты этой надбавки предполагает, что минимум будет начислено 1300 грн, то есть на руки будет получено учителем 1000 гривен. И это не зависит от того, какая у него нагрузка. Но если учитель работает больше, чем на ставку, то, конечно, что эта доплата будет увеличиваться, и будет увеличиваться пропорционально. То есть если учитель работает в Сташкове.

При этом министр добавил, что еще предстоит проанализировать количество учителей, которые будут работать с 1 сентября.

Напомним, что ранее сообщалось о росте зарплат в некоторых отраслях. Отмечалось, что в Украине на 6% выросла зарплата в сфере "Топ-менеджмента и руководства высшего звена" – до 47,5 тысяч гривен. Также на 4% выросла заработная плата в сфере "Красота, фитнес и спорт" – до 25 тысяч гривен в среднем. Кроме того, в отрасли "Страхование" выросли зарплаты на 4% – до 26 тысяч гривен в среднем.

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