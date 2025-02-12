Розвідники знищили військову техніку та понад 40 російських піхотинців

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Упродовж минулого тижня спецпризначенці підрозділів активних дій ГУР МО України знищили та уразили на фронті 46 ворожих транспортних засобів, три броньовані машини, чотири артилерійські системи і чотири засоби РЕБ/РЕР російських окупантів

Відповідні кадри оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Під час бойової роботи були пошкоджені і знищені понад 70 інженерно-фортифікаційних споруд ворога.

"Безповоротні та санітарні втрати загарбників серед особового складу склали 42 московити", — йдеться в повідомленні.

Також бійці ГУР знищили вісім ударних та чотири розвідувальні БпЛА РФ.

Раніше повідомлялося, що Сили безпілотних систем знищили рідкісну російську вогнеметну систему ТОС-А1 "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку.