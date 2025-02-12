Розвідники знищили військову техніку та понад 40 російських піхотинців
Упродовж минулого тижня спецпризначенці підрозділів активних дій ГУР МО України знищили та уразили на фронті 46 ворожих транспортних засобів, три броньовані машини, чотири артилерійські системи і чотири засоби РЕБ/РЕР російських окупантів
Відповідні кадри оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
Під час бойової роботи були пошкоджені і знищені понад 70 інженерно-фортифікаційних споруд ворога.
"Безповоротні та санітарні втрати загарбників серед особового складу склали 42 московити", — йдеться в повідомленні.
Також бійці ГУР знищили вісім ударних та чотири розвідувальні БпЛА РФ.
Раніше повідомлялося, що Сили безпілотних систем знищили рідкісну російську вогнеметну систему ТОС-А1 "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку.