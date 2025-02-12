06:11  11 лютого
Українські бійці знищили на Запорізькому напрямку російський "Сонцепьок"
06:42  11 лютого
На Київщині у лісосмузі знайшли частину російської касетної авіабомби
01:08  11 лютого
У Тернополі після кесаревого розтину помер новонароджений хлопчик: поліція веде розслідування
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2025, 02:45

Розвідники знищили військову техніку та понад 40 російських піхотинців

12 лютого 2025, 02:45
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Упродовж минулого тижня спецпризначенці підрозділів активних дій ГУР МО України знищили та уразили на фронті 46 ворожих транспортних засобів, три броньовані машини, чотири артилерійські системи і чотири засоби РЕБ/РЕР російських окупантів

Відповідні кадри оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Під час бойової роботи були пошкоджені і знищені понад 70 інженерно-фортифікаційних споруд ворога.

"Безповоротні та санітарні втрати загарбників серед особового складу склали 42 московити", — йдеться в повідомленні.

Також бійці ГУР знищили вісім ударних та чотири розвідувальні БпЛА РФ.

Раніше повідомлялося, що Сили безпілотних систем знищили рідкісну російську вогнеметну систему ТОС-А1 "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку.

війна окупанти втрати росіян ГУР
На Харківщині "Скорпіони" накрили з мінометів позиції росіян поблизу Вовчанська
11 лютого 2025, 17:10
ЗСУ атакували нафтопереробний завод у Саратовській області Росії
11 лютого 2025, 16:15
Бригада "Помста" ліквідувала 12 російських штурмовиків на Краматорському напрямку
11 лютого 2025, 14:10
Всі новини »
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
На Львівщині викрили підпільний покер-клуб
12 лютого 2025, 03:22
У Дніпрі чоловік накинувся на власну дружину з ножем
12 лютого 2025, 03:05
Возив ухилянтів до кордону на власному авто: на Закарпатті поліція викрила організатора чергової схеми
12 лютого 2025, 02:30
На Полтавщині вибухотехніки бойові частини ворожих дронів
12 лютого 2025, 02:17
За кордон за $12 000: у Львові затримали організатора каналу переправлення чоловіків
12 лютого 2025, 01:40
Воїни ССО знищили російську техніку та ліквідували 14 окупантів
12 лютого 2025, 01:21
П'яний водій злетів у кювет: на Волині чоловіка засудили за смертельну ДТП
12 лютого 2025, 01:04
На Миколаївщині судитимуть чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою падчерку
12 лютого 2025, 00:56
Окупанти скинули КАБи на Сумщину: загинули цивільні
12 лютого 2025, 00:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »