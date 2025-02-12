Разведчики уничтожили военную технику и более 40 российских пехотинцев
На прошлой неделе спецназовцы подразделений активных действий ГУР МО Украины уничтожили и поразили на фронте 46 вражеских транспортных средств, три бронированных машины, четыре артиллерийские системы и четыре средства РЕБ/РЕР российских оккупантов
Соответствующие кадры обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
В ходе боевой работы были повреждены и уничтожены более 70 инженерно-фортификационных сооружений врага.
"Необратимые и санитарные потери захватчиков среди личного состава составили 42 московита", - говорится в сообщении.
Также бойцы ГУР уничтожили восемь ударных и четыре разведывательных БПЛА РФ.
Ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем уничтожили редкую российскую огнеметную систему ТОС-А1 "Сонцепек" на Запорожском направлении.