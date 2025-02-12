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12 февраля 2025, 02:45

Разведчики уничтожили военную технику и более 40 российских пехотинцев

12 февраля 2025, 02:45
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На прошлой неделе спецназовцы подразделений активных действий ГУР МО Украины уничтожили и поразили на фронте 46 вражеских транспортных средств, три бронированных машины, четыре артиллерийские системы и четыре средства РЕБ/РЕР российских оккупантов

Соответствующие кадры обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

В ходе боевой работы были повреждены и уничтожены более 70 инженерно-фортификационных сооружений врага.

"Необратимые и санитарные потери захватчиков среди личного состава составили 42 московита", - говорится в сообщении.

Также бойцы ГУР уничтожили восемь ударных и четыре разведывательных БПЛА РФ.

Ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем уничтожили редкую российскую огнеметную систему ТОС-А1 "Сонцепек" на Запорожском направлении.

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