В Укргидрометцентре предупредили, будет ли в Украине пылевая буря в ближайшие дни
В сети распространяют информацию о том, что в ближайшие дни в Украину придет пылевая буря. Специалисты Укргидрометцентра поделились прогнозом на эту неделю
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает RegioNews.
В СМИ начали активно распространять информацию о том, что в Украину из Европы может прийти пылевое облако, ухудшающее качество атмосферного воздуха. Однако, по данным синоптиков, на 11 февраля в Украине не фиксируют пыль в атмосфере.
При этом на ближайшие дни этого тоже не прогнозируют. Согласно данным Укргидрометцентра, до конца недели будет следующая ситуация:
- 11-12 февраля - воздушные массы будут перемещаться с востока на запад со скоростью 3-10 м/с, поэтому загрязненный воздух не будет поступать из Европы (куда перемещается небольшое количество пыли, поэтому до нас она не дойдет);
- 13 февраля - антициклон, слабый ветер (1-5 м/с), возможно накопление местного загрязнения, особенно в крупных городах (транспортные выбросы) и в зоне размещения ТЭС;
- 14-15 февраля - изменение погоды: ветер усилится (5-12 м/с), ожидается похолодание и осадки (преимущественно снег), которые очистят воздух.
В случае, если ситуация изменится, синоптики обязательно сообщат об этом.
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