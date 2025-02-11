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11 лютого 2025, 17:32

В Укренерго попередили про відключення світла на 12 лютого

11 лютого 2025, 17:32
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12 лютого в Україні знову будуть обмеження електроенергії. В Укренерго опублікували графіки та пояснили, кого це торкнеться

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

У середу, 12 лютого, в Україні будуть застосовувати обмеження потужності для промисловості для бізнесу. Час застосування обмежень:

  • 7:00-11:00
  • 15:00-21:00.

При цьому відключень для побутових споживачів наразі не прогнозують. Фахівці назвали причиною обмежень для бізнесу пошкодження енергооб’єктів вналслідок російських ракетно-дронових атак. Наразі енергетики працюють над тим, щоб якомога швидше відремонтувати обладнання, яке пошкодили росіяни.

"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах", - закликали в Укренерго.

Слід зазначити. що раніше в ЗМІ та соцмережах розповсюджували інформацію про те, що нібито в Україну повернуться масові відключення світла через похолодання. В Укренерго зауважили, що єдина причина для відключень світла - це атаки окупантів по енергооб'єктах. При цьому прогнозів про відключення світла через похолодання насправді немає.

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