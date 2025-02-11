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11 февраля 2025, 17:32

В Укрэнерго предупредили об отключении света на 12 февраля

11 февраля 2025, 17:32
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12 февраля в Украине снова будут ограничения электроэнергии. В Укрэнерго опубликовали графики и объяснили, кого это коснется

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

В среду, 12 февраля, в Украине будут использоваться ограничения мощности для промышленности для бизнеса. Время применения ограничений :

  • 7:00-11:00
  • 15:00–21:00.

При этом отключений для бытовых потребителей пока не прогнозируется. Специалисты назвали причиной ограничений для бизнеса повреждения энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак. В настоящее время энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее отремонтировать оборудование, которое повредили россияне.

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", - призвали в Укрэнерго.

Следует отметить. ранее в СМИ и соцсетях распространяли информацию о том, что якобы в Украину вернутся массовые отключения света из-за похолодания. В Укрэнерго отметили, что единственная причина для отключений света – это атаки оккупантов по энергообъектам. При этом прогнозов об отключении света из-за похолодания действительно нет.

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