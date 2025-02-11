ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані та пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

Отримали поранення три людини: жінка та два чоловіки. Їм надана уся необхідна допомога.

Нагадаємо, впродовж доби одна людина загинула та ще двоє поранені внаслідок ворожих ударів по Запорізькому та Пологівському районах.