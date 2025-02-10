До Києва з візитом прибула очільниця Європейського інвестиційного банку

фото: X/Катаріна Матернова

У понеділок, 10 лютого, з візитом до української столиці прибула очільниця Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіньо

Про це повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, передає RegioNews.

На вокзалі в столиці її зустріли Матернова та голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Ще одна чудова подорож з "Укрзалізницею" – ми пишаємося роллю ЄС в її стійкості та модернізації разом з ЄІБ", – написала Матернова.

Як відомо, у 2023 році головою Європейського інвестиційного банку стала міністерка фінансів Іспанії Надія Кальвіно. Конкурс на нового очільника тривав декілька місяців. Крім неї, на посаду претендували ще п'ятеро людей.

Що відомо про ЄІБ

Європейський інвестиційний банк створено у 1957 році. На сьогодні акціонерами є 27 країн Євросоюзу.

Європейський інвестиційний банк здійснює не тільки кредитну діяльність, але й виступає найбільшим позичальником грошових ресурсів на міжнародних фінансових ринках капіталу.

З 2004 року Україна розпочала співпрацю з Європейським інвестиційним банком щодо створення нормативно-правової бази з метою залучення його ресурсів для реалізації інфраструктурних, енергетичних, природоохоронних та інших інвестиційних проектів.

Станом на січень 2025 року проектний портфель ЄІБ у державному секторі складає 25 проектів загальним обсягом 5,2 млрд євро.