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10 февраля 2025, 11:46

В Киев с визитом прибыла глава Европейского инвестиционного банка

10 февраля 2025, 11:46
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фото: X/Катарина Матернова
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В понедельник, 10 февраля, с визитом в украинскую столицу прибыла глава Европейского инвестиционного банка Надежда Кальвиньо

Об этом сообщила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, сообщает RegioNews.

На вокзале в столице ее встретили Матернова и глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

"Еще одно замечательное путешествие с "Укрзализныцей" – мы гордимся ролью ЕС в ее устойчивости и модернизации вместе с ЕИБ", – написала Матернова.

Как известно, в 2023 году главой Европейского инвестиционного банка стала министерка финансов Испании Надежда Кальвино. Конкурс на нового главу длился несколько месяцев. Кроме нее, на должность претендовали еще пять человек.

Что известно о ЕИБ

Европейский инвестиционный банк создан в 1957 году. На сегодняшний день акционерами являются 27 стран Евросоюза.

Европейский инвестиционный банк осуществляет не только кредитную деятельность, но и выступает самым крупным заемщиком денежных ресурсов на международных финансовых рынках капитала.

С 2004 г. Украина начала сотрудничество с Европейским инвестиционным банком по созданию нормативно-правовой базы с целью привлечения его ресурсов для реализации инфраструктурных, энергетических, природоохранных и других инвестиционных проектов.

На январь 2025 года проектный портфель ЕИБ в государственном секторе составляет 25 проектов общим объемом 5,2 млрд евро.

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