У 8 регіонах ввели аварійні відключення світла: в Укренерго назвали причину
Сьогодні, 7 лютого, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській областях застосовані аварійні відключення
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.
"Причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що першочергово відключаються промислові споживачі. Наразі обмеження не застосовуються для населення (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).
Енергетики закликають населення ощадливо споживати електроенергію у період дії обмежень.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 7 лютого, у Дніпропетровські та Донецькій областях застосували екстрені відключення.