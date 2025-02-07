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07 лютого 2025, 08:50

У 8 регіонах ввели аварійні відключення світла: в Укренерго назвали причину

07 лютого 2025, 08:50
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ілюстративне фото: Укренерго
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Сьогодні, 7 лютого, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській областях застосовані аварійні відключення

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

"Причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що першочергово відключаються промислові споживачі. Наразі обмеження не застосовуються для населення (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).

Енергетики закликають населення ощадливо споживати електроенергію у період дії обмежень.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 7 лютого, у Дніпропетровські та Донецькій областях застосували екстрені відключення.

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