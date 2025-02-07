У 8 регіонах ввели аварійні відключення світла: в Укренерго назвали причину

ілюстративне фото: Укренерго

Сьогодні, 7 лютого, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській областях застосовані аварійні відключення

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

"Причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що першочергово відключаються промислові споживачі. Наразі обмеження не застосовуються для населення (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).

Енергетики закликають населення ощадливо споживати електроенергію у період дії обмежень.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 7 лютого, у Дніпропетровські та Донецькій областях застосували екстрені відключення.