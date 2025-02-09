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09 февраля 2025, 12:54

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация на 9 февраля

09 февраля 2025, 12:54
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 8 февраля, Силы обороны Украины уничтожили 1 460 российских захватчиков, самолет, 11 танков, 20 боевых бронированных машин и более 20 артсистем. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 849 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 09.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 849 320 (+1 460) человек / persons,
  • танков ‒ 9 992 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20 797 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 22 844 (+24) ед,
  • РСЗО – 1 273 ед,
  • средства ПВО – 1 056 ед,
  • самолетов – 370 (+1) ед,
  • вертолетов – 331 ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 24 486 (+83) ед,
  • крылатые ракеты 3 054 ед,
  • корабли / катера ‒ 28 ед,
  • подлодки ‒ 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 36 529 (+127) ед,
  • специальной техники – 3 739 (+1) ед.

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, бойцы 28-й ОМБр уничтожили российский штурмовик Су-25 и повредили вражеский вертолет Ми-8. Это произошло возле Торецка Донецкой области.

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