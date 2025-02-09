Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация на 9 февраля
За прошедшие сутки, 8 февраля, Силы обороны Украины уничтожили 1 460 российских захватчиков, самолет, 11 танков, 20 боевых бронированных машин и более 20 артсистем. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 849 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 09.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 849 320 (+1 460) человек / persons,
- танков ‒ 9 992 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20 797 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 22 844 (+24) ед,
- РСЗО – 1 273 ед,
- средства ПВО – 1 056 ед,
- самолетов – 370 (+1) ед,
- вертолетов – 331 ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 24 486 (+83) ед,
- крылатые ракеты 3 054 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 36 529 (+127) ед,
- специальной техники – 3 739 (+1) ед.
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, бойцы 28-й ОМБр уничтожили российский штурмовик Су-25 и повредили вражеский вертолет Ми-8. Это произошло возле Торецка Донецкой области.
В Донецкой области ВСУ уничтожили российский Су-25 и поразили вражеский вертолет Ми-8Все новости »
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