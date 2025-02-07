В Украине планируют привлечь в армию людей в возрасте от 18 до 24 лет

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Владимир Зеленский анонсировал контракт в армии для людей 18-24 лет. Детали будут обнародованы в ближайшие дни

Об этом украинский лидер рассказал в интервью Reuters, передает RegioNews.

По его словам, в Украине планируют привлечь в ряды Сил обороны большее количество молодежи. В частности, речь идет о специальном годовалом контракте для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет.

"Есть специальный контракт, будет много преимуществ. Также очень высокое денежное довольствие. Детали будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни", – сказал Зеленский.

Над инициативой для молодежи работают опытные боевые бригады совместно с Министерством обороны Украины. Вариант будет доступен для желающих присоединиться.

По подсчетам экспертов, мобилизационный резерв Украины на конец 2024 года составил 3,7 млн человек. В то же время общее количество граждан мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет составляет 11 млн. человек.

Напомним, в Украине заработало автоматическое продление отсрочки от мобилизации, но не для всех. Речь идет о людях с инвалидностью и учащихся.