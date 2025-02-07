Зеленський звільнив генерала Мойсюка з посади уповноваженого з гарантій безпеки

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Хто обійматиме посаду Мойсюка, не повідомляється

Відповідний указ опубліковано на сайті президента, передає RegioNews.

"Звільнити Мойсюка Євгена Георгійовича з посади Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України", — йдеться в оприлюдненому документі.

Як відомо, Євгена Мойсюка було призначено на цю посаду 13 лютого 2024 року.

У 2019-2021 роках Мойсюк обіймав посаду командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У 2021-му був призначений заступником тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 13 лютого 2024 року Зеленський призначив його спецуповноваженим з безпекових гарантій і розвитку Сил оборони.

Нагадаємо, в кінці січня Кабінет Міністрів схвалив розпорядження щодо звільнення з посади заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова.