У деяких областях України застосували екстрені відключення світла

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Сьогодні вранці, 7 лютого, у декількох областях за вказівкою "Укренерго" запровадили екстрені відключення електроенергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу енергетичної компанії ДТЕК.

"За командою Укренерго у Дніпропетровські та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 6 лютого, як і в попередні дні, у кількох областях України запроваджували екстрені відключення світла.