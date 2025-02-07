У деяких областях України застосували екстрені відключення світла
Сьогодні вранці, 7 лютого, у декількох областях за вказівкою "Укренерго" запровадили екстрені відключення електроенергії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу енергетичної компанії ДТЕК.
"За командою Укренерго у Дніпропетровські та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 6 лютого, як і в попередні дні, у кількох областях України запроваджували екстрені відключення світла.
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