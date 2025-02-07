В некоторых областях Украины применили экстренные отключения света

фото: pixabay.com

Сегодня утром, 7 февраля, в нескольких областях по указанию "Укрэнерго" ввели экстренные отключения электроэнергии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу энергетической компании ДТЭК.

"По команде Укрэнерго в Днепропетровске и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 6 февраля, как и в предыдущие дни, в нескольких областях Украины вводились экстренные отключения света.