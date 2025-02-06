Екстрені відключення світла: де застосували обмеження
У четвер, 6 лютого, у кількох областях України запровадили екстрені відключення світла
Відповідне розпорядження обленерго отримали від "Укренерго", передає RegioNews.
В ДТЕК, зазначили, що на Дніпропетровщині та Донеччині почали діяти екстрені відключення світла за командою "Укренерго".
Також відомо про аварійні відключення в Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях.
Українців закликали відповідальніше споживати електроенергію.
Нагадаємо, в ніч проти 6 лютого війська Росії атакували Україну 77-ма ударним БпЛА типу Shahed. Повітряні сили ЗСУ збили 56 російських дронів. Також росіяни запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області.
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