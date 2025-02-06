Міста Первомайськ, Павлоград та Синельникове треба негайно перейменувати, – мовний омбудсман

фото: facebook.com/p/Тарас-Кремінь

Про це Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив на сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Він наголосив, що назви-топоніми – Синельникове, Павлоград і Первомайськ – не відповідають стандартам державної мови та пов’язані з РФ. Тому їх треба перейменувати якнайшвидше.

"Щодо перейменування топонімів та судів, Уповноважений наголошує на рекордно високому громадському запиті на дерусифікацію публічного простору: "Сподіваюсь, що на тринадцятій сесії Верховної Ради України, яка сьогодні розпочала свою роботу, це питання буде вирішено остаточно", – додав Тарас Кремінь.

Нагадаємо, 9 жовтня парламент підтримав перейменування міста Южноукраїнськ Миколаївської області та міста Южне Одеської області, але провалив голосування щодо інших міст, серед яких: Первомайськ Миколаївської області, Синельникове та Павлоград Дніпропетровської області.