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06 лютого 2025, 20:44

Міста Первомайськ, Павлоград та Синельникове треба негайно перейменувати, – мовний омбудсман

06 лютого 2025, 20:44
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фото: facebook.com/p/Тарас-Кремінь
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Мовний омбудсман Тарас Кремінь закликав Верховну Раду України негайно перейменувати міста Первомайськ, Павлоград та Синельникове

Про це Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив на сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Він наголосив, що назви-топоніми – Синельникове, Павлоград і Первомайськ – не відповідають стандартам державної мови та пов’язані з РФ. Тому їх треба перейменувати якнайшвидше.

"Щодо перейменування топонімів та судів, Уповноважений наголошує на рекордно високому громадському запиті на дерусифікацію публічного простору: "Сподіваюсь, що на тринадцятій сесії Верховної Ради України, яка сьогодні розпочала свою роботу, це питання буде вирішено остаточно", – додав Тарас Кремінь.

Нагадаємо, 9 жовтня парламент підтримав перейменування міста Южноукраїнськ Миколаївської області та міста Южне Одеської області, але провалив голосування щодо інших міст, серед яких: Первомайськ Миколаївської області, Синельникове та Павлоград Дніпропетровської області.

РФ переіменування Дніпропетровська область Омбудсмен Павлоград Тарас Кремінь Первомайськ Миколаївська область місто дерусифікація Синельникове
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