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07 февраля 2025, 07:05

Арсенал ВСУ пополнили новые образцы пулеметов и винтовок

07 февраля 2025, 07:05
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фото: Генштаб ВСУ
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В январе текущего года Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ семь образцов стрелкового вооружения и гранатометов производства западных оружейных компаний

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что среди кодифицированных образцов, в частности, пулеметы разных калибров, эргономичная штурмовая винтовка пехотинцев, снайперские винтовки (из числа лидеров рынка современного стрелкового оружия) для поражения живой силы врага на больших дистанциях и гранатометы для борьбы с вражеской.

"Эти образцы оружия отличаются надежностью конструкции, точностью стрельбы, стабильностью боя", - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, в течение прошлого года Министерство обороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ около 30 новых образцов стрелкового вооружения и около 10 образцов гранатометов.

вооружение война Минобороны ВСУ винтовки пулемет
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