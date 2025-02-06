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В четверг, 6 февраля, в нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света

Соответствующее распоряжение облэнерго получили от Укрэнерго, передает RegioNews.

В ДТЭК отметили, что на Днепропетровщине и Донбассе начали действовать экстренные отключения света по команде "Укрэнерго".

Также известно об аварийных отключениях в Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.

Украинцев призвали более ответственно потреблять электроэнергию.

Напомним, в ночь на 6 февраля войска России атаковали Украину 77-ю ударным БпЛА типа Shahed. Воздушные силы ВСУ сбили 56 российских дронов. Также россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области.