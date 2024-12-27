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27 грудня 2024, 18:12

Стало відомо, скільки витратила Україна на утримання таборів для полонених росіян

27 грудня 2024, 18:12
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Фото: Стас Юрченко, Ґрати
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За час від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Міністерство юстиції створило чотири табори для утримання російських військовополонених. За цей період було витрачено на створення та утримання цих таборів понад 290 мільйонів гривень.

Про це повідомила Рахункова палата за результатами аудиту, передає RegioNews.

У відомстві нагадали, що Україна взяла на себе зобов'язання забезпечити належні умови утримання полонених російських військових відповідно до Женевської конвенції.

За час повномасштабної війни Мін'юст створив чотири табори для утримання військовополонених та додатково організував їх розміщення, охорону та медичне забезпечення у понад півсотні дільниць, створених в установах виконання покарань.

На реалізацію цих цілей було направлено 294,2 млн гривень.

Також зазначається, що частину коштів, необхідних для забезпечення належних умов утримання полонених надали благодійні організації та іноземні партнери, зокрема, Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Нагадаємо, раніше уряд виділив Міністерству юстиції 34 млн грн для капітального ремонту табору для утримання військовополонених "Захід-2". Табір "Захід-2" розташований у місті Могилів-Подільський на Вінниччині. Розміщення таких установ в глибокому тилу – вимога Женевських конвенцій.

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