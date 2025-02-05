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05 лютого 2025, 09:38

Карта бойових дій в Україні: за добу 85 зіткнень

05 лютого 2025, 09:38
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фото: armyinform
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Протягом минулої доби ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві артилерійські системи та одну станцію РЕБ росіян

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 85 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 76 авіаційних ударів, зокрема, залучив дві ракети та скинув 124 КАБ.

Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч триста обстрілів, з них 81 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2711 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки, Лозової та в напрямку Новоосинового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося сім атак окупантів.

Ворог двічі атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка та Діброва.

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

Десять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 наступальних дій агресора в районах Калинового, Миролюбівки, Променя, Котлиного, Удачного, Успенівки, Андріївки та Дачного.

Сили оборони відбили дві ворожих атаки на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Розливу та Зеленівки.

На Гуляйпільському напрямку три атаки загарбників відбиті українськими оборонцями поблизу Новосілки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників, намагався просунутись в напрямку Новоданилівки та Малої Токмачки.

На Курському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, ворог завдав 46 авіаційних ударів, скинувши 67 керованих бомб, також завдав 378 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ ліквідували 1140 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії втратила 844 070 військових.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ отримали на озброєння робота "Гімлі".

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