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Стало відомо, що окупанти захопили в полон трьох українських чоловіків. Один з них був ветераном АТО. Росіяни катували їх, а потім - стратили

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, у березні 2022 року за наказом полковника РФ з позивним "Закон" окупанти незаконно захопили трьох братів. Один з них раніше брав участь в АТО.

"За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури суд визнав винними командира одного з підрозділів центрального військового округу зс рф та його підлеглого у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому групою осіб за попередньою змовою, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України). Обох засуджено до довічного позбавлення волі", - повідомили правоохоронці.

Протягом чотирьох дітей їх утримували в нелюдських умовах. Окупанти піддавали чоловіків тортурам та змушували зізнатися у причетності до знищення військової техніки ворога. Один з потерпілих заявив про свою участь у підриві російської колони, хоча насправді не мав до цього жодного відношення.

Тоді російський командир надав наказ страчувати бранців. Його підлеглі вивели братів у лісопосадку, розстріляли та закопали їхні тіла.

"Попри отримані поранення, одному з братів вдалося вижити. Він самотужки вибрався з місця поховання та згодом дав свідчення про злочин", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Донеччині прокуратура розпочала розслідування щодо страти полонених ЗСУ. Стало відомо, що 3 січня біля села Времівка Волноваського району окупанти захопили двох військовослужбовців ЗСУ. Полонених росіяни вивели з бліндажу, а потім розстріляли впритул в голову.