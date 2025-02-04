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Стало известно, что оккупанты захватили в плен трех украинских мужчин. Один из них был ветераном АТО. Россияне пытали их, а затем – казнили

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в марте 2022 года по приказу полковника РФ с позывным "Закон" оккупанты незаконно захватили троих братьев. Один из них ранее участвовал в АТО.

"При публичном обвинении прокуроров Черниговской областной прокуратуры суд признал виновными командира одного из подразделений центрального военного округа с РФ и его подчиненного в нарушении законов и обычаев войны, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженному с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч .2 ст. 438 УК Украины.

В течение четырех детей их содержали в бесчеловечных условиях. оккупанты подвергали мужчин пыткам и заставляли признаться в причастности к уничтожению военной техники врага. Один из потерпевших заявил о своем участии в подрыве российской колонны, хотя на самом деле не имел к этому никакого отношения.

Тогда российский командир приказал казнить пленников. Его подчиненные вывели братьев в лесопосадку, расстреляли и зарыли их тела.

"Несмотря на полученные ранения, одному из братьев удалось выжить. Он самостоятельно выбрался с места захоронения и впоследствии дал показания о преступлении", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее стало известно, что в Донецкой области прокуратура начала расследование по казни пленных ВСУ. Стало известно, что 3 января возле села Времивка Волновахского района оккупанты захватили двух военнослужащих ВСУ. Пленных россияне вывели из блиндажа, а затем расстреляли в упор в голову.