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04 февраля 2025, 13:12

В январе в центры рекрутинга обратились более 5000 украинцев

04 февраля 2025, 13:12
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фото: Минобороны
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В центры рекрутинга украинской армии в январе этого года обратилось 5 тыс. 381 человек, 955 из них начали процесс вступления в армию

Об этом сообщает Министерство обороны, передает RegioNews .

В январе 2025 года в центры обратились 5 381 человек. Это почти на 80% больше среднемесячного показателя прошлого года. Всего с начала работы центров консультации в них получили 38117 граждан.

"Украинцы активно обращаются в рекрутинговые центры, чтобы узнать службу в Силах обороны. Наша задача помочь каждому кандидату найти специальность, в которой он сможет быть максимально эффективной", – отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

За прошедшее количество кандидатов, начавших процесс вступления в армию, выросло на 955 человек и достигло 8109.

Больше всего граждан, уже принятых на военную службу – в Киеве, Львове, Запорожье, Одессе и Ивано-Франковске. 20% кандидатов – женщины.

Всего в Украине работает 48 центров рекрутинга украинской армии. В январе новый центр открылся в Виннице.

Справка

В центрах рекрутинга украинской армии не вручаются повестки, а все консультации предоставляются с соблюдением условий конфиденциальности.

Центры рекрутинга предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях, в частности, в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и СБУ.

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