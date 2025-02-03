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Новим дедлайном для проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних планують встановити 5 червня. Законопроєкт готують для розгляду

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Документ змінює пункт 2 розділу II ЗУ "Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист".

Військовозобовʼязані, яких визнали обмежено придатними, повинні будуть самостійно звернутися до ТЦК або через електронний кабінет для отримання направлення на медогляд. Якщо вони не виконають це вчасно, це буде вважатися адміністративним правопорушенням.

Згідно з чинним законодавством, всі обмежено придатні повинні пройти повторний медогляд до 4 лютого включно, але на сьогодні це зробили лише 25% з них.

Нагадаємо, про продовження терміну повторного проходження ВЛК раніше заявляла заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Також були назвалі ще деякі зміни до законодавства.

Крім того повідомлялося, що у Міністерстві оборони хочуть "відв'язати" необхідність приходити саме в той ТЦК, де людина стоїть на обліку.